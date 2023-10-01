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У Джанкої після ракетної атаки горіли склади

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 15:06
У Джанкої після ракетної атаки горіли склади
фото з соцмереж

У Джанкої окупованого Криму горіли склади - окупанти запевняють, що це "осколки від збитої ракети".

Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, міноборони РФ

Пряма мова Аксьонова: "Над Джанкоєм силами ППО збито ракету. Осколками пошкоджено складські приміщення.

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Жертв і постраждалих немає".

Деталі: Окупанти просять "дотримуватися спокою" і вірити виключно пропаганді.

Тим часом у соцмережах публікують фото, на якому видно дим.

ВІДЕО ДНЯ

Російське міноборони запевняє, що над Джанкоєм збили дві ракети "Грім-2".

Нагадаємо: Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Приблизно у той час безпілотники атакували й Смоленськ.

Теми: Кримракетний ударвійна
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