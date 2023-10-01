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Пропагандистка Симоньян поскаржилася, що дрон у Сочі впав біля будинку її сім'ї

Катерина ТищенкоНеділя, 1 жовтня 2023, 17:13
Пропагандистка Симоньян поскаржилася, що дрон у Сочі впав біля будинку її сім'ї
Маргарита Симоньян, фото Getty Images

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що ударний безпілотник у ніч на неділю впав навпроти будинку її сім'ї в Сочі.

Джерело: Симоньян у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вночі ударний безпілотник упав прямо навпроти нашого родинного будинку в Адлері (мікрорайон Сочі – ред.), де виросла і я сама, і моя мама, і досі живе моя рідня з маленькими дітьми".

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Деталі: На думку пропагандистки, цей факт свідчить на користь "ядерного ультиматуму" країни-агресора.

"Цілі все далі, ставки все вищі, ядерний ультиматум все безальтернативніший", – написала вона.

27 серпня Симоньян заявляла, що біля її будинку в Московській області впав другий за тиждень дрон.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У ніч на 1 жовтня в Сочі заявили про збиття безпілотника

За даними джерел УП, українські безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів у Сочі, за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Теми: Росіяпропагандабезпілотники
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