Ізраїль змусив Chevron закрити ключове газове родовище у Середземномор'ї

З міркувань безпеки Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище "Тамар" у східному Середземномор'ї, яким керує компанія Chevron.

Джерело: Bloomberg, "Економічна правда"

Деталі: Служба безпеки Ізраїлю розпорядилася тимчасово припинити постачання природного газу з родовища Тамар.

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За інформацією Bloomberg, відкриття газових родовищ в Ізраїлі за останні два десятиліття змінили економіку країни і закриття родовища, розташованого приблизно в 50 милях на захід від Хайфи, ставить під загрозу плани Ізраїлю стати головним регіональним постачальником.

У серпні Ізраїль заявив, що буде експортувати більше газу до Єгипту з цього проєкту на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом

Частина поставок до Єгипту йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським поставкам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження обсягів подальших поставок або навіть затримок. Ціни на газ в Європі зросли на 14%.

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Chevron вивчає можливості розширення видобутку в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або перетворення його на СПГ для Європи, включаючи можливість будівництва плавучого заводу.

Несподівані суботні атаки ХАМАСу - і подальша відповідь Ізраїлю - ставлять питання про майбутню безпеку регіону.