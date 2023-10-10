Ізраїль змусив Chevron закрити ключове газове родовище у Середземномор'ї
З міркувань безпеки Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище "Тамар" у східному Середземномор'ї, яким керує компанія Chevron.
Джерело: Bloomberg, "Економічна правда"
Деталі: Служба безпеки Ізраїлю розпорядилася тимчасово припинити постачання природного газу з родовища Тамар.
За інформацією Bloomberg, відкриття газових родовищ в Ізраїлі за останні два десятиліття змінили економіку країни і закриття родовища, розташованого приблизно в 50 милях на захід від Хайфи, ставить під загрозу плани Ізраїлю стати головним регіональним постачальником.
У серпні Ізраїль заявив, що буде експортувати більше газу до Єгипту з цього проєкту на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом
Частина поставок до Єгипту йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським поставкам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження обсягів подальших поставок або навіть затримок. Ціни на газ в Європі зросли на 14%.
Chevron вивчає можливості розширення видобутку в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або перетворення його на СПГ для Європи, включаючи можливість будівництва плавучого заводу.
Несподівані суботні атаки ХАМАСу - і подальша відповідь Ізраїлю - ставлять питання про майбутню безпеку регіону.