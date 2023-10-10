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Израиль заставил Chevron закрыть ключевое газовое месторождение в Средиземноморье

"Украинская правда", "Экономическая правда"Вторник, 10 октября 2023, 00:31
Израиль заставил Chevron закрыть ключевое газовое месторождение в Средиземноморье
Фото BLOOMBERG

Из соображений безопасности Израиль приказал закрыть ключевое газовое месторождение "Тамар" в восточном Средиземноморье, которым управляет компания Chevron.

Источник: Bloomberg, "Экономическая правда"

Детали: Служба безопасности Израиля распорядилась временно прекратить поставки природного газа с месторождения Тамар.

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По информации Bloomberg, открытие газовых месторождений в Израиле за последние два десятилетия изменили экономику страны и закрытие месторождения, расположенного примерно в 50 милях к западу от Хайфы, ставит под угрозу планы Израиля стать главным региональным поставщиком.

В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет из этого проекта на фоне укрепления связей со своим соседом

Часть поставок в Египет идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским поставкам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к снижению объемов дальнейших поставок или даже задержкам. Цены на газ в Европе выросли на 14%.

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Chevron изучает возможности расширения добычи в Израиле и поставки топлива на соседние рынки или превращения его в СПГ для Европы, включая возможность строительства плавучего завода.

Неожиданные субботние атаки ХАМАСа - и последующий ответ Израиля - ставят вопрос о будущей безопасности региона.

Темы: Израильгаз
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