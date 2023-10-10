Білий дім хоче об’єднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю – ЗМІ

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу фінансування для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення допомоги Києву.

Джерело: "The Washington Post" із посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

Реклама:

Один із посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "заблокує" ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але підтримують допомогу Ізраїлю.

Найвищі посадовці адміністрації Джо Байдена повідомили лідерам Палати представників і Сенату, а також членам ключових комітетів, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після того, як палестинські бойовики з ХАМАС проникли в країну 7 жовтня.

За словами джерел, цей запит від Білого дому може надійти вже наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Демократи та республіканці в Конгресі висловили повну підтримку Ізраїлю та пообіцяли, що Сполучені Штати підтримуватимуть одного зі своїх найближчих союзників. З такою позицією виступили, зокрема, крайні праві члени Конгресу, які проти подальшої допомоги Україні.

Представники Білого дому та деякі проукраїнські конгресмени вважають, що пов’язування двох запитів про допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

У понеділок потенційний план Білого дму вже зіткнувся з перешкодами. Відповідаючи на запитання про перспективу спільного пакету фінансування, представниця республіканців Еліс Стефанік не підтримала ідею.

За її словами, республіканці в Палаті представників мають достатньо голосів для прийняття окремого пакету допомоги Ізраїлю, що може чинити тиск на демократів у Сенаті, аби вони схвалили його без жодних умов.

Водночас здатність Палати представників затвердити будь-який пакет іноземної допомоги залишається під сумнівом, доки не буде обрано спікера законодавчого органу.

Цьому передувало: 9 жовтня у Пентагоні закликали Конгрес затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Між тим, за даними ЗМІ, проукраїнські сенатори США з обох партій хочуть якнайшвидше ухвалити річний пакет допомоги для України ообсягом від 50 до 100 мільярдів доларів.