Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

Источник: "The Washington Post" со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

Реклама:

Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он "заблокирует" ультраправых, которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но поддерживают помощь Израилю.

Высшие должностные лица администрации Джо Байдена сообщили лидерам Палаты представителей и Сената, а также членам ключевых комитетов, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю после того, как палестинские боевики из ХАМАС проникли в страну 7 октября.

По словам источников, этот запрос от Белого дома может поступить уже на следующей неделе.

ВИДЕО ДНЯ

Демократы и республиканцы в Конгрессе выразили полную поддержку Израилю и пообещали, что Соединенные Штаты будут поддерживать одного из своих ближайших союзников. С такой позицией выступили, в частности, крайне правые члены Конгресса, которые против дальнейшей помощи Украине.

Представители Белого дома и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что связывание двух запросов о помощи может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

В понедельник потенциальный план Белого дома уже столкнулся с препятствиями. Отвечая на вопрос о перспективе совместного пакета финансирования, представитель республиканцев Элис Стефаник не поддержала идею.

По ее словам, республиканцы в Палате представителей имеют достаточно голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю, что может оказать давление на демократов в Сенате, чтобы они одобрили его без всяких условий.

В то же время, способность Палаты представителей утвердить какой-либо пакет иностранной помощи остается под сомнением, пока не будет избран спикер законодательного органа.

Этому предшествовало: 9 октября в Пентагоне призвали Конгресс утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Между тем, по данным СМИ, проукраинские сенаторы США из обеих партий хотят как можно быстрее принять годовой пакет помощи для Украины объемом от 50 до 100 миллиардов долларов.