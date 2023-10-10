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Через конфлікт у військовому керівництві топ-командувачі Польщі подали у відставку – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 12:14
Через конфлікт у військовому керівництві топ-командувачі Польщі подали у відставку – ЗМІ
Анджей Дуда, Раймунд Анджейчак, фото: Getty Images

Двоє високопосадовців польських збройних сил, начальник Генерального штабу генерал Раймунд Анджейчак та командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку через конфлікт з міністром оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita та RMF FM

Деталі: Прохання про відставку двох із трьох найважливіших командувачів польських збройних сил вже лежать на столі президента Анджея Дуди. Польські ЗМІ назвали це "землетрусом у польському війську".

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За інформацією Rzeczpospolita, генерали йдуть у відставку через конфлікт з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. Видання нагадує, що коли з'явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, Блащак публічно звинуватив Пйотровського в недбалості.

Журналісти зазначили, що з того часу роль Оперативного командування була маргіналізована. Блащак уникав роботи з оперативним командувачем і спрямовував завдання безпосередньо до Головного командування збройних сил.

Оперативне командування не залучили до формування військової оперативної групи "Підляшшя" для посилення польсько-білоруського кордону після інформації про те, що члени групи Вагнера перетнули кордон з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі вирішило відправити на кордон 10 тисяч солдатів і це завдання було покладено на Головне командування збройних сил.

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Крім того, саме Головне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, хоча формально цим мало б займатися Оперативне командування.

На рішення генералів подати заяви про відставку також вплинуло використання армії у виборчій кампанії. Йшлося, зокрема, про ролик "Права і справедливості", в якому Маріуш Блащак оприлюднив документи, що стосуються планів оборонної операції країни.

Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня.

Теми: Польщаарміявідставка
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