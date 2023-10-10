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Из-за конфликта в военном руководстве топ-командующие Польши подали в отставку - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 12:14
Из-за конфликта в военном руководстве топ-командующие Польши подали в отставку - СМИ
Анджей Дуда, Раймунд Анджейчак, фото: Getty Images

Двое высокопоставленных польских вооруженных сил, начальник Генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский подали заявления об отставке из-за конфликта с министром обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita та RMF FM

Детали: Просьба об отставке двух из трех важнейших командующих польских вооруженных сил уже лежат на столе президента Анджея Дуды. Польские СМИ назвали это "землетрясением в польском войске".

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По информации Rzeczpospolita, генералы уходят в отставку из-за конфликта с главой Министерства национальной обороны Мариушем Блащаком. Издание напоминает, что когда появилась информация о российской ракете, которая упала под Быдгощем, Блащак публично обвинил Пйотровского в халатности.

Журналисты отметили, что с тех пор роль Оперативного командования была маргинализирована. Блащак избегал работы с оперативным командующим и направлял задачи непосредственно в Главное командование вооруженных сил.

Оперативное командование не привлекли к формированию военной оперативной группы "Подляшье" для усиления польско-белорусской границы после информации о том, что члены группы Вагнера пересекли границу с Беларусью. Министерство обороны Польши решило отправить на границу 10 тысяч солдат, и эта задача была возложена на Главное командование вооруженных сил.

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Кроме того, именно Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, хотя формально этим должно было бы заниматься Оперативное командование.

На решение генералов подать заявления об отставке также повлияло использование армии в избирательной кампании. Речь шла, в частности, о ролике "Права и справедливости", в котором Мариуш Блащак обнародовал документы, касающиеся планов оборонительной операции страны.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября.

Темы: Польшаармияотставка
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