Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за конфликта в военном руководстве топ-командующие Польши подали в отставку - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 12:14
Из-за конфликта в военном руководстве топ-командующие Польши подали в отставку - СМИ
Анджей Дуда, Раймунд Анджейчак, фото: Getty Images

Двое высокопоставленных польских вооруженных сил, начальник Генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский подали заявления об отставке из-за конфликта с министром обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita та RMF FM

Детали: Просьба об отставке двух из трех важнейших командующих польских вооруженных сил уже лежат на столе президента Анджея Дуды. Польские СМИ назвали это "землетрясением в польском войске".

Реклама:

По информации Rzeczpospolita, генералы уходят в отставку из-за конфликта с главой Министерства национальной обороны Мариушем Блащаком. Издание напоминает, что когда появилась информация о российской ракете, которая упала под Быдгощем, Блащак публично обвинил Пйотровского в халатности.

Журналисты отметили, что с тех пор роль Оперативного командования была маргинализирована. Блащак избегал работы с оперативным командующим и направлял задачи непосредственно в Главное командование вооруженных сил.

Оперативное командование не привлекли к формированию военной оперативной группы "Подляшье" для усиления польско-белорусской границы после информации о том, что члены группы Вагнера пересекли границу с Беларусью. Министерство обороны Польши решило отправить на границу 10 тысяч солдат, и эта задача была возложена на Главное командование вооруженных сил.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, именно Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, хотя формально этим должно было бы заниматься Оперативное командование.

На решение генералов подать заявления об отставке также повлияло использование армии в избирательной кампании. Речь шла, в частности, о ролике "Права и справедливости", в котором Мариуш Блащак обнародовал документы, касающиеся планов оборонительной операции страны.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября.

Темы: Польшаармияотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Польша
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
В Польше будут судить украинца, незаконно перевозившего мигрантов
Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: