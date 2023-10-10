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Спецслужби Росії й Білорусі готують теракт біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну – Спротив

Олена РощінаВівторок, 10 жовтня 2023, 13:07
Спецслужби Росії й Білорусі готують теракт біля кордону Польщі, аби звинуватити Україну – Спротив
Нафтобаза Брестоблнефтепродукт поблизу Прилук, фото з сайту sprotyv.mod.gov.ua

Український Центр національного спротиву заявляє, що спецслужби Росії та Білорусі планують скинути вибухівку на білоруську нафтобазу, аби звинуватити українців у теракті. 

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Між ФСБ РФ та КДБ РБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

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На цей час як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону. Планується здійснити скид з БПЛА".

Деталі: За інформацією, яку "Спротив" отримав від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели "вагнерівці" в серпні цього року.

Нафтобаза
Нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" у Білорусі
sprotyv.mod.gov.ua

"Спротив" наголошує, що Сили оборони України діють виключно на території України, а "ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави".

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Теми: РосіяБілорусьпровокаціївійна
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