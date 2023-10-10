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Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт вблизи границы Польши, чтобы обвинить Украину – Спротив

Елена РощинаВторник, 10 октября 2023, 13:07
Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт вблизи границы Польши, чтобы обвинить Украину – Спротив
Нефтебаза Брестоблнефтепродукт вблизи Прилук, фото с сайта sprotyv.mod.gov.ua

Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. 

Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)

Дословно: "Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнута договоренность провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

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На данный момент как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА".

Детали: По информации, которую "Спротив" получил от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года.

Нефтебаза
Нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" в Беларуси
sprotyv.mod.gov.ua

"Спротив" отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства".

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Темы: РосcияБеларусьпровокациивойна
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