Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт вблизи границы Польши, чтобы обвинить Украину – Спротив

Елена РощинаВторник, 10 октября 2023, 13:07
Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт вблизи границы Польши, чтобы обвинить Украину – Спротив
Нефтебаза Брестоблнефтепродукт вблизи Прилук, фото с сайта sprotyv.mod.gov.ua

Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. 

Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)

Дословно: "Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнута договоренность провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

Реклама:

На данный момент как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА".

Детали: По информации, которую "Спротив" получил от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года.

Нефтебаза
Нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" в Беларуси
sprotyv.mod.gov.ua

"Спротив" отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияБеларусьпровокациивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Росcия
За повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией может стоять Россия — СМИ
Чернобыль в оккупации. Как россияне захватили ЧАЭС, вели себя как на курорте, а убегая, украли радиоактивные вещи
Российский ассимилятивный геноцид
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: