Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте.

Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)

Дословно: "Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнута договоренность провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

Реклама:

На данный момент как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА".

Детали: По информации, которую "Спротив" получил от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года.

Нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" в Беларуси sprotyv.mod.gov.ua

"Спротив" отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства".