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У ніч на середу в Україні очікуються сильні заморозки

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 13:13

У ніч на 11 жовтня в Україні очікуються сильні заморозки, без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прогноз погоди Укргідрометцентра

Деталі: Уночі 11 жовтня очікуються сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла); вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, у Карпатах 6-11°.

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У Києві в середу без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Уночі заморозки 0-2°, температура вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 жовтня найвища температура вдень була 24,9° у 1935 р., найнижча вночі -5,8° у 1898 р.

Теми: погода
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