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В ночь на среду в Украине ожидаются сильные заморозки

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 13:13
В ночь на среду в Украине ожидаются сильные заморозки
Фото иллюстративное

В ночь на 11 октября в Украине ожидаются сильные заморозки, без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прогноз погоды Укргидрометцентра

Детали: Ночью 11 октября ожидаются сильные заморозки 0-5° (на Закарпатье и побережье морей температура 1-6° тепла); днем температура 9-14° тепла, в западных и Одесской областях до 17°, в Карпатах 6-11°.

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В Киеве в среду без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 11 октября самая высокая температура днем была 24,9° в 1935 г., самая низкая ночью -5,8° в 1898 г.

Темы: погода
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