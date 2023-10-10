Росіяни знайшли спосіб, як потрапити в ЄС: виходять у Литві по дорозі в Калінінград

Росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб дістатися до Євросоюзу через Литву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Зазначається, що після того, як Литва заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами, литовська залізнична станція Кяна стала головними воротами для росіян, які намагаються потрапити до ЄС.

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Російські пасажири користуються тим, що поки потяг з Москви проходить технічний огляд на станції Кяна, а в тих, хто їде до Калінінграда, перевіряють документи, люди можуть виходити з вагонів.

У Державній прикордонній службі (VSAT) кажуть, що тут закінчують свою подорож росіяни, які мають дозвіл на проживання або інші документи, що дають їм право перебувати в Литві. Зазначають, що зупинити цей потік людей складно, бо не тільки росіяни виходять з поїзда Москва-Калінінград у Кяна.

Пряма мова речника VSAT Гедрюса Мішутіса: "Наприклад, минулого року тут зійшли з поїзда 1000 громадян Ізраїлю, 800 громадян Литви, близько 200 громадян Італії, близько 200 громадян Німеччини, близько 200 громадян України та близько 150 громадян США".

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Деталі: За словами депутата Лаурінаса Кащюнаса, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, росіяни, які не мають права відвідувати Литву, також виходять з поїздів у Кяні.

У канцелярії президента зазначають, що в Кяні немає пасажирської зупинки, тому люди не повинні виходити з поїзда. Наразі ця умова не узгоджена в угоді про транзит між РФ і Калінінградом.

Пряма мова радника президента Гітанаса Науседи Кястутіса Будриса: "Контроль повинен бути посилений, але пасажирам не можна дозволяти виходити з поїздів, і тому ми повинні проінформувати всіх у майбутньому, щоб вони не купували квитки до Калінінграда, якщо вони хочуть вийти в Литві".

Деталі: Але Національний центр управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) вважає, що швидких рішень не буде, оскільки люди з необхідними документами мають право вимагати висадки в Литві, коли вони прибувають з Москви, як це гарантовано Шенгенською угодою.

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