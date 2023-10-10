Россияне нашли способ, как попасть в ЕС: выходят в Литве по дороге в Калининград

Россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы добраться до Евросоюза через Литву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Отмечается, что после того, как Литва запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, литовская железнодорожная станция Кяна стала главными воротами для россиян, которые пытаются попасть в ЕС.

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Российские пассажиры пользуются тем, что пока поезд из Москвы проходит технический осмотр на станции Кяна, а у тех, кто едет в Калининград, проверяют документы, люди могут выходить из вагонов.

В Государственной пограничной службе (VSAT) говорят, что здесь заканчивают свое путешествие россияне, которые имеют вид на жительство или другие документы, дающие им право находиться в Литве. Отмечают, что остановить этот поток людей сложно, потому что не только россияне выходят из поезда Москва-Калининград в Кяна.

Прямая речь представителя VSAT Гедрюса Мишутиса: "Например, в прошлом году здесь сошли с поезда 1000 граждан Израиля, 800 граждан Литвы, около 200 граждан Италии, около 200 граждан Германии, около 200 граждан Украины и около 150 граждан США".

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Детали: По словам депутата Лауринаса Кащюнаса, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, россияне, которые не имеют права посещать Литву, также выходят из поездов в Кяне.

В канцелярии президента отмечают, что в Кяне нет пассажирской остановки, поэтому люди не должны выходить из поезда. Сейчас это условие не согласовано в соглашении о транзите между РФ и Калининградом.

Прямая речь советника президента Гитанаса Науседы Кястутиса Будриса: "Контроль должен быть усилен, но пассажирам нельзя позволять выходить из поездов, и поэтому мы должны проинформировать всех в будущем, чтобы они не покупали билеты в Калининград, если они хотят выйти в Литве".

Детали: Но Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) считает, что быстрых решений не будет, поскольку люди с необходимыми документами имеют право требовать высадки в Литве, когда они прибывают из Москвы, как это гарантировано Шенгенским соглашением.

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