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Боррель запросив представників Ізраїлю та Палестини на зустріч міністрів ЄС 

"Європейська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 13:58
Боррель запросив представників Ізраїлю та Палестини на зустріч міністрів ЄС 
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо ситуації в Ізраїлі дипломатичних представників двох ворогуючих сторін.

Джерело: Жозеп Боррель у Twitter (Х), цитує "Європейська правда"

Пряма мова Борреля: "Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Малікі (Ріяд Аль-Малікі - УП) виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації".

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Деталі: Міністри закордонних справ ЄС у вівторок обговорять на зустрічі в Омані ситуацію в Ізраїлі та визначать, які дії слід вжити далі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Євросоюз, на відміну від США, історично прихильніше ставиться до палестинців.

ЄС системно наполягав на тому, що палестинська держава має бути заснована в кордонах 1967 року з обміном територіями, де Єрусалим має бути розділений і стати столицею обох держав – Ізраїлю та Палестини. 

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Теми: ЄСІзраїльвійна
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