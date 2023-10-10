Боррель пригласил представителей Израиля и Палестины на встречу министров ЕС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон.

Источник: Жозеп Боррель в Twitter (Х), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Борреля: "Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Малики (Рияд Аль-Малики - УП) выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации".

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I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

Детали: Министры иностранных дел ЕС во вторник обсудят на встрече в Омане ситуацию в Израиле и определят, какие действия следует предпринять дальше.

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Напомним: ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа.

В то же время, сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Евросоюз, в отличие от США, исторически более благосклонно относится к палестинцам.

ЕС системно настаивал на том, что палестинское государство должно быть основано в границах 1967 года с обменом территориями, где Иерусалим должен быть разделен и стать столицей обоих государств – Израиля и Палестины.

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