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Боррель пригласил представителей Израиля и Палестины на встречу министров ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 октября 2023, 13:58
Боррель пригласил представителей Израиля и Палестины на встречу министров ЕС
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон.

Источник: Жозеп Боррель в Twitter (Х), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Борреля: "Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Малики (Рияд Аль-Малики - УП) выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации".

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Детали: Министры иностранных дел ЕС во вторник обсудят на встрече в Омане ситуацию в Израиле и определят, какие действия следует предпринять дальше.

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Напомним: ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа.

В то же время, сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Евросоюз, в отличие от США, исторически более благосклонно относится к палестинцам.

ЕС системно настаивал на том, что палестинское государство должно быть основано в границах 1967 года с обменом территориями, где Иерусалим должен быть разделен и стать столицей обоих государств – Израиля и Палестины. 

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Темы: ЕСИзраильвойна
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