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ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну – Сили оборони Ізраїлю

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 14:25
ХАМАС намагається втягнути інші країни у війну – Сили оборони Ізраїлю
Авіаудар по Газі, Фото: Getty Images

Палестинське угруповання ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни. Мета Ізраїлю – домогтися, аби ХАМАС "ніколи більше не зміг атакувати Ізраїль".

Джерело: Укрінформ із посиланням на коментар речниці Сил оборони Ізраїлю Маші Міхельсон

Пряма мова: "Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм". 

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Деталі: Міхельсон зазначила, що основна мета бойовиків – "знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв".

Вона також визнала, що терористи частково досягли своїх цілей, оскільки "за одну добу було вбито більше євреїв, ніж за будь-яку іншу добу після завершення Другої світової війни".

Коментуючи питання потенційних атак на Ізраїль із північного напрямку, Міхельсон повідомила, що чотири терористи, не пов’язані з Хезболлою, потрапили на територію Ізраїлю з Лівану 9 жовтня, всі вони були невдовзі знищені.

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На цей інцидент ЦАХАЛ відповів ударами по інфраструктурі Хезболли на півдні Лівану.

Коментуючи цілі армії Ізраїлю, речниця заявила, що основною метою є домогтися, аби "ХАМАС, як терористична організація, ніколи більше не змогла атакувати Ізраїль".

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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