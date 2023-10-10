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ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну – Силы обороны Израиля

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 14:25
ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну – Силы обороны Израиля
Авиаудар по Газе, Фото: Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС призывает арабов в других странах присоединиться к войне. Цель Израиля - добиться, чтобы ХАМАС "никогда больше не смог атаковать Израиль".

Источник: Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Сил обороны Израиля Маши Михельсон

Прямая речь: "Мы видим, что ХАМАС с самого начала призвал Хезболлу на севере, израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии и округе Иудеи и Самарии вмешаться в эту войну и помочь им". 

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Детали: Михельсон отметила, что основная цель боевиков - "уничтожить государство Израиль и убить как можно больше евреев".

Она также признала, что террористы частично достигли своих целей, поскольку "за одни сутки было убито больше евреев, чем за любые другие сутки после завершения Второй мировой войны".

Комментируя вопрос потенциальных атак на Израиль с северного направления, Михельсон сообщила, что четыре террориста, не связанные с Хезболлой, попали на территорию Израиля из Ливана 9 октября, все они были вскоре уничтожены.

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На этот инцидент ЦАХАЛ ответил ударами по инфраструктуре Хезболлы на юге Ливана.

Комментируя цели армии Израиля, пресс-секретарь заявила, что основной целью является добиться, чтобы "ХАМАС, как террористическая организация, никогда больше не смогла атаковать Израиль".

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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