Аптекарка й колишня працівниця лікарні: СБУ розкрила ще дві схеми для ухилянтів

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала організаторок "схем для ухилянтів" у Черкаській області та в Хмельницькому.

Джерело: СБУ

Деталі: Ці дві жінки пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про "погане" здоров’я.

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Вартість таких "послуг" становила від 4 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

У Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов із покупцями підшукувала охочих "ухилитися" від мобілізації. Після того, як фігурантка знаходила "клієнта", вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в обласному військкоматі та підробляв документи для ухилянтів.

На Черкащині затримано колишню працівницю місцевої лікарні в м. Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки вона залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

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За обома фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Дата затримання цих фігуранток не уточнюється.

Водночас, СБУ повідомляє, що вже отримала вирок очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, яка допомагала ухилянтам втекти з України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Її затримати у серпні 2022 року "на гарячому", суд призначив чиновниці 7 років тюрми.