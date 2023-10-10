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Аптекарша и бывшая работница больницы: СБУ раскрыла еще две схемы для уклонистов

Елена Рощина, Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 15:17
Аптекарша и бывшая работница больницы: СБУ раскрыла еще две схемы для уклонистов
Деньги уклонистов, фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала организаторов "схем для уклонистов" в Черкасской области и в Хмельницком.

Источник: СБУ

Детали: Эти две женщины предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва с последующим бегством в Евросоюз по поддельным документам о "плохом" здоровье.

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Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу.

В Хмельницком задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями подыскивала желающих "уклониться" от мобилизации. После того, как фигурантка находила "клиента", она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в областном военкомате и подделывал документы для уклонистов.

В Черкасской области задержана бывшая работница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки она привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

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По обоим фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Дата задержания этих фигуранток не уточняется. 

В то же время, СБУ сообщает, что уже получила приговор руководительница райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, которая помогала уклонистам сбежать из Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Ее задержали в августе 2022 года "на горячем", суд назначил чиновнице 7 лет тюрьмы.

Темы: уклонистыСБУХмельницкийЧеркасская область
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