Три країни НАТО створять спецпідрозділ для розмінування Чорного моря — ЗМІ

Три країни-члени НАТО, Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Три держави все ще опрацьовують деталі. Але, вірогідно, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця, розповіли агентству двоє посадовців на умовах анонімності.

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Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб.

За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.

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Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії не відразу відповіли на запити про коментарі.

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