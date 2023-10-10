Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Три країни НАТО створять спецпідрозділ для розмінування Чорного моря — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:05
Три країни НАТО створять спецпідрозділ для розмінування Чорного моря — ЗМІ
Фото: Getty Images

Три країни-члени НАТО, Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Три держави все ще опрацьовують деталі. Але, вірогідно, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця, розповіли агентству двоє посадовців на умовах анонімності.

Реклама:

Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. 

Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб. 

За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії не відразу відповіли на запити про коментарі.

Що було раніше:

  • З початку війни союзники по НАТО посилили спостереження та розвідку в регіоні, але не морську діяльність.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. 
  • А у вересні стало відомо, що Болгарія вела переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.

Теми: НАТОЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
НАТО
Ризик ескалації блідне у порівнянні з тим, що Путін може перемогти – Столтенберг
У Брюсселі зібралася Рада Україна-НАТО: говорили про українські реформи
Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: