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Три країни НАТО створять спецпідрозділ для розмінування Чорного моря — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:05
Три країни НАТО створять спецпідрозділ для розмінування Чорного моря — ЗМІ
Фото: Getty Images

Три країни-члени НАТО, Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Три держави все ще опрацьовують деталі. Але, вірогідно, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця, розповіли агентству двоє посадовців на умовах анонімності.

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Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. 

Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб. 

За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.

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Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії не відразу відповіли на запити про коментарі.

Що було раніше:

  • З початку війни союзники по НАТО посилили спостереження та розвідку в регіоні, але не морську діяльність.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. 
  • А у вересні стало відомо, що Болгарія вела переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.

Теми: НАТОЧорне моревійна
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