Три страны НАТО создадут спецподразделение для разминирования Черного моря - СМИ

Три страны-члена НАТО, Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание специального подразделения для очистки Черного моря от мин, которые попадают в их территориальные воды из-за российской агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Три государства все еще прорабатывают детали. Но, вероятно, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце, рассказали агентству двое чиновников на условиях анонимности.

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Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, общие силы по разминированию станут первыми объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица.

По словам одного из должностных лиц, одна из целей миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.

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Правительство Турции отказалось от комментариев агентству, а министерства обороны Румынии и Болгарии не сразу ответили на запросы о комментариях.

Что предшествовало: