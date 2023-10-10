Три страны НАТО создадут спецподразделение для разминирования Черного моря - СМИ
Три страны-члена НАТО, Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание специального подразделения для очистки Черного моря от мин, которые попадают в их территориальные воды из-за российской агрессии против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Три государства все еще прорабатывают детали. Но, вероятно, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце, рассказали агентству двое чиновников на условиях анонимности.
Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, общие силы по разминированию станут первыми объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.
Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица.
По словам одного из должностных лиц, одна из целей миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.
Правительство Турции отказалось от комментариев агентству, а министерства обороны Румынии и Болгарии не сразу ответили на запросы о комментариях.
Что предшествовало:
- С начала войны союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в регионе, но не морскую деятельность.
- После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают дрейфующие мины в их водах.
- В сентябре стало известно, что Болгария вела переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.