За пошкодженням газогону між Фінляндією та Естонією може стояти Росія — ЗМІ
Керівництво Фінляндії припускає, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, може стояти Росія, спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газогоні загрожує національній безпеці
Джерело: фінській газеті Iltalehti з власних джерел, пише "Європейська правда"
Деталі: Розслідуванням інциденту займаються фінські Сили оборони.
На причетність РФ вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя – ймовірно, вони визначали їхнє місцеперебування. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.
Очікується, що ввечері у вівторок уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.
Що було раніше:
- Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу в неділю.
- Хоча інцидент не впливає на забезпечення Фінляндії газом, ремонтні роботи, як вважається, триватимуть кілька місяців.
- Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.
- Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".