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За пошкодженням газогону між Фінляндією та Естонією може стояти Росія — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:48
За пошкодженням газогону між Фінляндією та Естонією може стояти Росія — ЗМІ
Фото: Getty Images

Керівництво Фінляндії припускає, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, може стояти Росія, спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газогоні загрожує національній безпеці

Джерело: фінській газеті Iltalehti з власних джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: Розслідуванням інциденту займаються фінські Сили оборони.

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На причетність РФ вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя – ймовірно, вони визначали їхнє місцеперебування. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Очікується, що ввечері у вівторок уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу в неділю.
  • Хоча інцидент не впливає на забезпечення Фінляндії газом, ремонтні роботи, як вважається, триватимуть кілька місяців.
  • Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.
  • Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".

Теми: ФінляндіяЕстоніяРосіягаз
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