За пошкодженням газогону між Фінляндією та Естонією може стояти Росія — ЗМІ

Керівництво Фінляндії припускає, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, може стояти Росія, спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газогоні загрожує національній безпеці

Джерело: фінській газеті Iltalehti з власних джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: Розслідуванням інциденту займаються фінські Сили оборони.

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На причетність РФ вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя – ймовірно, вони визначали їхнє місцеперебування. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Очікується, що ввечері у вівторок уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.

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