За повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией может стоять Россия — СМИ

Руководство Финляндии предполагает, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, может стоять Россия, спецслужбы Финляндии считают, что инцидент на газопроводе угрожает национальной безопасности

Источник: финской газете Iltalehti из собственных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: Расследованием инцидента занимаются финские Силы обороны.

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На причастность РФ указывает то, что российские суда замечали вблизи финского побережья – вероятно, они определяли их местонахождение. Кроме того, повреждения обнаружили у телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Ожидается, что вечером во вторник правительство Финляндии проведет срочный брифинг по инциденту, на нем будут присутствовать премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен.

Что предшествовало:

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