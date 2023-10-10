За повреждением газопровода между Финляндией и Эстонией может стоять Россия — СМИ
Руководство Финляндии предполагает, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, может стоять Россия, спецслужбы Финляндии считают, что инцидент на газопроводе угрожает национальной безопасности
Источник: финской газете Iltalehti из собственных источников, пишет "Европейская правда"
Детали: Расследованием инцидента занимаются финские Силы обороны.
На причастность РФ указывает то, что российские суда замечали вблизи финского побережья – вероятно, они определяли их местонахождение. Кроме того, повреждения обнаружили у телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.
Ожидается, что вечером во вторник правительство Финляндии проведет срочный брифинг по инциденту, на нем будут присутствовать премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен.
Что предшествовало:
- Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа в воскресенье.
- Хотя инцидент не влияет на обеспечение Финляндии газом, ремонтные работы, как считается, продлятся несколько месяцев.
- Эстонско-финский совместный газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.
- Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".