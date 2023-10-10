Вимагали кошти в батька загиблого військового: поліція затримала двох чоловіків

На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків, які вимагали кошти в батька загиблого військового.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Дніпропетровської області

Деталі: Оперативники викрили у протиправній діяльності 23-річного та 39-річного чоловіків, які вимагали 11 тисяч доларів США неіснуючого боргу у батька загиблого військовослужбовця.

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Фігуранти погрожували йому фізичною розправою, тиснули психологічно та навіть змушували продати власний будинок.

8 жовтня за підтримки поліції особливого призначення Дніпропетровської області фігурантів затримали відразу після отримання коштів.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловікам повідомили про підозру у вимаганні.

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Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.