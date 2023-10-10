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Вымогали деньги у отца погибшего военного: полиция задержала двух мужчин

Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 17:22
Вымогали деньги у отца погибшего военного: полиция задержала двух мужчин
фото полиции

На Днепропетровщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у отца погибшего военного.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Днепропетровской области

Детали: Оперативники разоблачили в противоправной деятельности 23-летнего и 39-летнего мужчин, которые требовали 11 тысяч долларов США несуществующего долга у отца погибшего военнослужащего.

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Фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать собственный дом.

8 октября при поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигурантов задержали сразу после получения денег.

 

Под процессуальным руководством Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщено о подозрении в вымогательстве.

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Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Темы: Днепропетровская областьполиция
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