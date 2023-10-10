Вымогали деньги у отца погибшего военного: полиция задержала двух мужчин
На Днепропетровщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у отца погибшего военного.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Днепропетровской области
Детали: Оперативники разоблачили в противоправной деятельности 23-летнего и 39-летнего мужчин, которые требовали 11 тысяч долларов США несуществующего долга у отца погибшего военнослужащего.
Фигуранты угрожали ему физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать собственный дом.
8 октября при поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигурантов задержали сразу после получения денег.
Под процессуальным руководством Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщено о подозрении в вымогательстве.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.