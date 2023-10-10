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У Болгарії викрили угруповання, яке експортувало товари для армії РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 18:24
У Болгарії викрили угруповання, яке експортувало товари для армії РФ
Скриншот із відео Міністерства внутрішніх справ Болгарії

Правоохоронні органи Болгарії у вівторок повідомили, що ліквідували організовану злочинну групу, яка експортувала товари подвійного призначення до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.bg

Деталі: Правоохоронці в Болгарії арештували всього 12 людей, із них п’ятеро іноземців: троє з Російської Федерації та по одному – з Албанії та Білорусі. Частину затримали в аеропорту Софії, ймовірно, під час спроби вивезення військових компонентів.

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Слідство встановило, що угруповання принаймні з початку 2021 року займалось експортом товарів подвійного призначення до Росії. Один із організаторів зареєстрував у місті Пловдив торгову компанію, яка придбала таких товарів на загальну суму чотири мільйони левів.

За словами заступниці генерального прокурора Болгарії Марії Павлової, вони зберігалися в житловому будинку, а потім перепаковувалися для експорту з Болгарії через аеропорт Софії до Росії.

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Голова болгарського Агентства держбезпеки Пламен Тончев уточнив, що ці товари призначалися для спецпідрозділів, які воюють проти України. Фігуранти справи, росіяни періодично відвідували Болгарію, оплачували вартість товарів і частину витрат на транспортування.

Серед іншого, експортовані товари – радіостанції, біноклі, балістичні лічильники й оптичні приціли – призначались для Росгвардії, російської морської піхоти й формувань на кшталт групи Вагнера.

Болгарія як член Європейського Союзу заборонила легальний експорт до РФ товарів подвійного призначення – тобто таких, що можуть використовуватись проти України в російській загарбницькій війні.

Раніше повідомлялось, що Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією своєї чорноморської виключної економічної зони.

Теми: БолгаріяРосія
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