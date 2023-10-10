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В Болгарии разоблачили группировку, которая экспортировала товары для армии РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 18:24
В Болгарии разоблачили группировку, которая экспортировала товары для армии РФ
Скриншот из видео Министерства внутренних дел Болгарии

Правоохранительные органы Болгарии во вторник сообщили, что ликвидировали организованную преступную группу, экспортировавшую товары двойного назначения в Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.bg

Детали: Правоохранители в Болгарии арестовали всего 12 человек, из них пятеро иностранцев: трое из Российской Федерации и по одному – из Албании и Беларуси. Часть задержали в аэропорту Софии, вероятно, при попытке вывоза военных компонентов.

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Следствие установило, что группировка по крайней мере с начала 2021 года занималась экспортом товаров двойного назначения в Россию. Один из организаторов зарегистрировал в городе Пловдив торговую компанию, которая приобрела таких товаров на общую сумму четыре миллиона левов.

По словам заместителя генерального прокурора Болгарии Марии Павловой, они хранились в жилом доме, а затем перепаковывались для экспорта из Болгарии через аэропорт Софии в Россию.

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Глава болгарского Агентства госбезопасности Пламен Тончев уточнил, что эти товары предназначались для спецподразделений, воюющих против Украины. Фигуранты дела, россияне периодически посещали Болгарию, оплачивали стоимость товаров и часть расходов на транспортировку.

Среди прочего, экспортируемые товары – радиостанции, бинокли, баллистические счетчики и оптические прицелы – предназначались для Росгвардии, российской морской пехоты и формирований вроде группы Вагнера.

Болгария как член Европейского Союза запретила легальный экспорт в РФ товаров двойного назначения – то есть таких, которые могут использоваться против Украины в российской захватнической войне.

Ранее сообщалось, что Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.

Темы: БолгарияРосcия
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