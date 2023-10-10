В Болгарии разоблачили группировку, которая экспортировала товары для армии РФ

Правоохранительные органы Болгарии во вторник сообщили, что ликвидировали организованную преступную группу, экспортировавшую товары двойного назначения в Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.bg

Детали: Правоохранители в Болгарии арестовали всего 12 человек, из них пятеро иностранцев: трое из Российской Федерации и по одному – из Албании и Беларуси. Часть задержали в аэропорту Софии, вероятно, при попытке вывоза военных компонентов.

Реклама:

Следствие установило, что группировка по крайней мере с начала 2021 года занималась экспортом товаров двойного назначения в Россию. Один из организаторов зарегистрировал в городе Пловдив торговую компанию, которая приобрела таких товаров на общую сумму четыре миллиона левов.

По словам заместителя генерального прокурора Болгарии Марии Павловой, они хранились в жилом доме, а затем перепаковывались для экспорта из Болгарии через аэропорт Софии в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Глава болгарского Агентства госбезопасности Пламен Тончев уточнил, что эти товары предназначались для спецподразделений, воюющих против Украины. Фигуранты дела, россияне периодически посещали Болгарию, оплачивали стоимость товаров и часть расходов на транспортировку.

Среди прочего, экспортируемые товары – радиостанции, бинокли, баллистические счетчики и оптические прицелы – предназначались для Росгвардии, российской морской пехоты и формирований вроде группы Вагнера.

Болгария как член Европейского Союза запретила легальный экспорт в РФ товаров двойного назначения – то есть таких, которые могут использоваться против Украины в российской захватнической войне.

Ранее сообщалось, что Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.