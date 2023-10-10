У Фінляндії розслідують пошкодження газогону у Фінській затоці як зовнішнє втручання

Фінське Національне бюро розслідування припускає, що пошкодження на газогоні Balticconnector стало наслідком зовнішнього впливу та умисних дій.

Джерело: як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це на спеціальному брифінгу за участі прем’єра Фінляндії та усіх профільних відомств оголосив представник Національного бюро розслідування Тімо Кілпеляйнен

Деталі: Відомство розпочало попереднє розслідування за фактом пошкодження газопроводу, кваліфікувавши його як завдання шкоди з обтяжуючими обставинами – оскільки припускають, що причиною пошкодження стало зовнішнє втручання. Втім, поки слідчі встановлюють, чи це наслідок умисних дій, чи причина була інша.

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Втім, коли Кілпеляйнена запитали про розмір пошкодження, він сказав, що це виглядає як результат умисних дій.

Наразі проводиться технічне розслідування довкола місця витоку. Поки слідчі не бачать ознак застосування вибухівки. Це зона досить інтенсивного руху суден різних країн.

Що стосується кабеля комунікацій, пошкодження скоріш за все знаходиться у виключній економічній зоні Естонії, тож розслідування буде вести естонська сторона.

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Заступник очільника Прикордонної служби Маркку Хассінен розповів, що місце пошкодження знайшли вранці у вівторок. За його словами, йдеться не про витік, а явне пошкодження газопроводу.

Хассінен уточнив, що місця пошкоджень на газогоні та кабелі не у безпосередній близькості одне до одного.

Прем’єр Петтері Орпо акцентував, що розслідування поки лише на початковому етапі, та зазначив, що задоволений реакцією усіх відомств.

За його словами, загрози для енергетичної безпеки Фінляндії через наслідки цього інциденту наразі немає. Пошкодження кабелю передачі даних також не зачепило критично важливих для країни комунікацій.

Прем’єр додав, що інцидент потрібно ретельно розслідувати, перш ніж робити якісь висновки.

Нагадаємо, у неділю фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу.

Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

Генсек НАТО провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Нііністьо зазначив, що ушкодження газогону та кабелю "ймовірно, стали наслідком зовнішнього впливу".

Також інцидент обговорили міністри закордонних справ Естонії та Фінляндії.

Газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".