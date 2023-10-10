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В Финляндии расследуют повреждение газопровода в Финском заливе как внешнее вмешательство

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 19:24
В Финляндии расследуют повреждение газопровода в Финском заливе как внешнее вмешательство
ФОТО: GETTY IMAGES

Финское Национальное бюро расследования предполагает, что повреждение на газопроводе Balticconnector стало следствием внешнего воздействия и умышленных действий.

Источник: как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом на специальном брифинге с участием премьера Финляндии и всех профильных ведомств объявил представитель Национального бюро расследования Тимо Килпеляйнен.

Детали: Ведомство начало предварительное расследование по факту повреждения газопровода, квалифицировав его как причинение вреда с отягчающими обстоятельствами – поскольку предполагают, что причиной повреждения стало внешнее вмешательство. Впрочем, пока следователи устанавливают, является ли повреждение результатом умышленных действий, или причина была другая.

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Сейчас проводится техническое расследование вокруг места утечки. Пока следователи не видят признаков применения взрывчатки.

Что касается кабеля коммуникаций, повреждения скорее всего находится в исключительной экономической зоне Эстонии, поэтому расследование будет вести эстонская сторона.

Заместитель главы Пограничной службы Маркку Хассинен рассказал, что место повреждения нашли утром во вторник. По его словам, речь идет не о просто утечке, а явном повреждении газопровода.

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Хассинен уточнил, что места повреждений на газопроводе и кабеле находятся не в непосредственной близости друг к другу.

Премьер Петтери Орпо акцентировал, что расследование пока только на начальном этапе, и отметил, что доволен реакцией всех ведомств.

По его словам, угрозы для энергетической безопасности Финляндии из-за последствий этого инцидента пока нет. Повреждение кабеля передачи данных также не задело критически важных для страны коммуникаций.

Премьер добавил, что инцидент нужно тщательно расследовать, прежде чем делать какие-то выводы.

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.

Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.   

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Ниинистьо отметил, что повреждения газопровода и кабеля "вероятно, стали следствием внешнего воздействия".

Инцидент обсудили также главы МИД Эстонии и Финляндии.

Газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".

Темы: Финляндия
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