Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Троє юніорів "Динамо" засвітились у нічному клубі "Boho" з розслідування УП

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 19:40
Троє юніорів Динамо засвітились у нічному клубі Boho з розслідування УП
скриншот

У нічному клубі "Boho Safari", який працював у Києві в комендантську годину, "Українська правда" зафіксувала трьох гравців "Динамо" U-19 – Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича.

Джерело: розслідування УП "Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину", TRIBUNA.COM

Деталі: На відео юних спортсменів можна помітити з 40:31.

Реклама:

"Українська правда" опублікувала розслідування 4 жовтня. Згодом ЗМІ вдалося впізнали на відео трьох гравців "Динамо" U-19: вінгер Дмитро Кремчанін, хавбек Кирило Осипенко (шурин центрбека основної команди киян Дениса Попова) та форвард Владислав Герич.

В ФК "Динамо",  Трибуні повідомили, що усіх трьох гравців оштрафували та провели із ними виховну бесіду.

 
скриншот

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка у відповідь на запит журналістів повідомив, що комітет розпочав розслідування, а ситуація розглядається як явне порушення іміджу футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, у соцмережах на захист юних футболістів стали спортсмени з інших клубів. Так, 20-річний нападник "Гірник-Спорта" Артем Нижник написав: "Угомоніться, журналюги".

На захист порушників комендантської години стали й інші спортсмени, які підтримали допис Нижника "лайками". Зокрема, футболісти "Шахтаря", "Динамо", "Руху", "Металіста 1925", "Миная" і тд.

Після розголосу вони почали видаляти свої коментарі та вподобайки. 

В ФК "Кривбас" та "Шахтарі" заявили, що проведуть бесіди із футболістами щодо спілкування в соцмережах. 

Теми: спортфутболкомендантська година
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
спорт
Дефлімпійська збірна України вперше стала чемпіоном світу з футболу
Мінмолоді вимагає FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань
Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: