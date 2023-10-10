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Троє юніорів "Динамо" засвітились у нічному клубі "Boho" з розслідування УП

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 19:40
Троє юніорів Динамо засвітились у нічному клубі Boho з розслідування УП
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У нічному клубі "Boho Safari", який працював у Києві в комендантську годину, "Українська правда" зафіксувала трьох гравців "Динамо" U-19 – Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича.

Джерело: розслідування УП "Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину", TRIBUNA.COM

Деталі: На відео юних спортсменів можна помітити з 40:31.

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"Українська правда" опублікувала розслідування 4 жовтня. Згодом ЗМІ вдалося впізнали на відео трьох гравців "Динамо" U-19: вінгер Дмитро Кремчанін, хавбек Кирило Осипенко (шурин центрбека основної команди киян Дениса Попова) та форвард Владислав Герич.

В ФК "Динамо",  Трибуні повідомили, що усіх трьох гравців оштрафували та провели із ними виховну бесіду.

 
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Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка у відповідь на запит журналістів повідомив, що комітет розпочав розслідування, а ситуація розглядається як явне порушення іміджу футболу.

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Водночас, у соцмережах на захист юних футболістів стали спортсмени з інших клубів. Так, 20-річний нападник "Гірник-Спорта" Артем Нижник написав: "Угомоніться, журналюги".

На захист порушників комендантської години стали й інші спортсмени, які підтримали допис Нижника "лайками". Зокрема, футболісти "Шахтаря", "Динамо", "Руху", "Металіста 1925", "Миная" і тд.

Після розголосу вони почали видаляти свої коментарі та вподобайки. 

В ФК "Кривбас" та "Шахтарі" заявили, що проведуть бесіди із футболістами щодо спілкування в соцмережах. 

Теми: спортфутболкомендантська година
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