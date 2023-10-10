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Трое юниоров "Динамо" засветились в ночном клубе "Boho" из расследования УП

Алена МазуренкоВторник, 10 октября 2023, 19:40
Трое юниоров Динамо засветились в ночном клубе Boho из расследования УП
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В ночном клубе "Boho Safari", который работал в Киеве в комендантский час, "Украинская правда" зафиксировала трех игроков "Динамо" U-19 - Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича.

Источник: расследование УП "Уставшие от войны. Как столичные правоохранители месяцами не замечают ресторан в комендантский час", TRIBUNA.COM

Детали: На видео юных спортсменов можно заметить с 40:31.

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"Украинская правда" опубликовала расследование 4 октября. Позже СМИ удалось узнать на видео трех игроков "Динамо" U-19: вингер Дмитрий Кремчанин, хавбек Кирилл Осипенко (шурин центрбека основной команды киевлян Дениса Попова) и форвард Владислав Герич.

В ФК "Динамо", Трибуне сообщили, что всех трех игроков оштрафовали и провели с ними воспитательную беседу.

 
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Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка в ответ на запрос журналистов сообщил, что комитет начал расследование, а ситуация рассматривается как явное нарушение имиджа футбола.

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В то же время, в соцсетях на защиту юных футболистов стали спортсмены из других клубов. Так, 20-летний нападающий "Горняк-Спорта" Артем Нижник написал: "Угомонитесь, журналюги".

На защиту нарушителей комендантского часа стали и другие спортсмены, которые поддержали сообщение Нижника "лайками". В частности, футболисты "Шахтера", "Динамо", "Руха", "Металлиста 1925", "Миная" и тд.

После огласки они начали удалять свои комментарии и лайки.

В ФК "Кривбасс" и "Шахтере" заявили, что проведут беседы с футболистами относительно общения в соцсетях.

Темы: спортфутболкомендантский час
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