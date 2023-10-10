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У Норвегії зафіксували ознаки вибуху біля берегів Фінляндії в ніч пошкодження газогону

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 22:35

Норвезький неурядовий дослідницький інститут NORSAR зафіксував ознаки вибуху біля берегів Фінляндії у Балтійському морі, приблизно тоді, коли зазнав пошкоджень газогін Balticconnector.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз NORSAR невдовзі після брифінгів урядовців Фінляндії та Естонії з приводу інциденту

Деталі: NORSAR, що займається сейсмологічними спостереженнями, повідомив, що за допомогою станцій у Фінляндії зафіксували можливий вибух біля фінських берегів у Балтійському морі о 01:20 за фінським часом 8 жовтня 2023 року. 

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Джерело розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі.

Фінський та естонський оператори, нагадаємо, зафіксували "незвичайне падіння тиску" у Balticconnector у ніч з суботи на неділю.

Магнітуда зафіксованого поштовху складала приблизно 1, що суттєво менше, ніж внаслідок вибуху на "Північному потоці" у вересні 2022 року (його магнітуду NORSAR оцінює у 2.2). 

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Агентство зазначає, що оцінки і місця, і магнітуди можуть бути неточними і триває подальший аналіз даних.

Зазначимо, і фінська, і естонська сторона на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки. Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом. 

Доповнено: в Естонському центрі геологічних досліджень коментували ЗМІ, що не фіксували в районі газопроводу сейсмічної активності, що могла би вказувати на вибух.

"Якщо вибух і був, то він мав бути настільки слабким, що прилади не зафіксували би його. Можна сперечатися, чи може такий незначний вибух завдати пошкоджень", – зазначила представниця центру Хейді Соосалу. 

Схожий коментар дали і у фінському Інституті сейсмології: науковий директор Тімо Тііра каже, що ознак вибуху у районі газогону не фіксували. 

"Дуже невеликий вибух не обов’язково був би зафіксований, але більш суттєвий не міг залишитися непоміченим. Але у період, коли почався витік, тривав шторм, що теж могло вплинути на чіткість визначення", – сказав він у коментарі Yle. 

Нагадаємо, Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.

Теми: ФінляндіяНорвегія
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