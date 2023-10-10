В Норвегии зафиксировали признаки взрыва у берегов Финляндии в ночь повреждения газопровода

Норвежский неправительственный исследовательский институт NORSAR зафиксировал признаки взрыва у берегов Финляндии в Балтийском море примерно тогда, когда заметили повреждения газопровода Balticconnector.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз NORSAR вскоре после брифингов чиновников Финляндии и Эстонии по поводу инцидента

Детали: NORSAR, занимающийся сейсмологическими наблюдениями, заявил, что с помощью станций в Финляндии зафиксировали вероятно взрыв у финских берегов в Балтийском море в 01:20 по финскому времени 8 октября 2023 года.

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Источник располагался примерно в 40 км от эстонского Палдиски.

Финский и эстонский операторы, напомним, зафиксировали "необычное падение давления" в Balticconnector в ночь с субботы на воскресенье.

Магнитуда зафиксированного толчка составляла примерно 1, что существенно меньше, чем в результате взрыва на "Северном потоке" в сентябре 2022 года (его магнитуду NORSAR оценивает в 2.2).

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Институт отмечает, что оценки и места и магнитуды могут быть неточными и анализ данных прдолжается.

Отметим, и финская, и эстонская сторона на своих брифингах по ситуации отметили, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки. Одновременно министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что такие повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом.

Дополнено: В Эстонском центре геологических исследований комментировали СМИ, которые не фиксировали в районе газопровода сейсмической активности, которая могла бы указывать на взрыв.

"Если взрыв и был, то он должен был быть настолько слабым, что приборы не зафиксировали бы его. Можно спорить, может ли такой незначительный взрыв нанести повреждения", – отметила представительница центра Хейди Соосалу.

Похожий комментарий дали и в финском Институте сейсмологии: научный директор Тимо Тиира говорит, что признаки взрыва в районе газопровода не фиксировали.

"Очень небольшой взрыв не обязательно был бы зафиксирован, но более существенный не мог остаться незамеченным. Но в период, когда началась утечка, был шторм, что тоже могло повлиять на четкость определения", – сказал он в комментарии Yle.

Напомним, Финляндия расследует повреждение газопровода как следствие внешнего воздействия.