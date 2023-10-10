Rheinmetall виготовить для України 150 тисяч снарядів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у вівторок повідомив про чергове замовлення від Збройних сил Німеччини на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт компанії

Деталі: Замовлення є третім у межах рамкової угоди на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, яку Rheinmetall уклав у липні. Угода, яка діятиме до 2029 року, передбачає постачання на потенційну суму в близько 1,2 мільярди євро.

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Відповідно до чинного замовлення, Rheinmetall має поставити понад 100 тисяч 155-мм снарядів, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.

"Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України", – уточнює концерн, і додає, що перші "десятки тисяч" снарядів буде виготовлена до кінця цього року, а решта – уже у 2024-му.

Вартість замовлення не розкривається, але у Rheinmetall кажуть, що йдеться про "суму в сотні мільйонів євро в середньому діапазоні".

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня німецький збройовий концерн отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини.

Перед цим стало відомо, що Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"). Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.