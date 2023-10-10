Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Rheinmetall виготовить для України 150 тисяч снарядів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 22:47
Rheinmetall виготовить для України 150 тисяч снарядів
RHEINMETALL AG, PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у вівторок повідомив про чергове замовлення від Збройних сил Німеччини на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт компанії 

Деталі: Замовлення є третім у межах рамкової угоди на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, яку Rheinmetall уклав у липні. Угода, яка діятиме до 2029 року, передбачає постачання на потенційну суму в близько 1,2 мільярди євро.

Реклама:

Відповідно до чинного замовлення, Rheinmetall має поставити понад 100 тисяч 155-мм снарядів, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.

"Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України", – уточнює концерн, і додає, що перші "десятки тисяч" снарядів буде виготовлена до кінця цього року, а решта – уже у 2024-му.

Вартість замовлення не розкривається, але у Rheinmetall кажуть, що йдеться про "суму в сотні мільйонів євро в середньому діапазоні".

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня німецький збройовий концерн отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини.

Перед цим стало відомо, що Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"). Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

Теми: допомога УкраїніНімеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
допомога Україні
ЗМІ дізнались, що ввійде до нового пакету військової допомоги США на $200 млн
Patriot та IRIS-T – Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні
Білий дім хоче об’єднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: