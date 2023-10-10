Rheinmetall изготовит для Украины 150 тысяч снарядов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall во вторник сообщил об очередном заказе от Вооруженных сил Германии на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании

Детали: Заказ является третьим в рамках рамочного соглашения на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, которое Rheinmetall заключил в июле. Соглашение, которое будет действовать до 2029 года, предусматривает поставки на потенциальную сумму в около 1,2 миллиарда евро.

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Согласно действующему заказу, Rheinmetall должен поставить более 100 тысяч 155-мм снарядов, а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.

"Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины", – уточняет концерн, и добавляет, что первые "десятки тысяч" снарядов будут изготовлены до конца этого года, а остальные – уже в 2024-м.

Стоимость заказа не раскрывается, но в Rheinmetall говорят, что речь идет о "сумме в сотни миллионов евро в среднем диапазоне".

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На прошлой неделе немецкий оружейный концерн получил крупный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов после второго тендера в рамках рамочного контракта с правительством Германии.

Перед этим стало известно, что Rheinmetall получил разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"). Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.