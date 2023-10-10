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Байден пообіцяв Ізраїлю додаткову допомогу та застеріг треті сили втручатися

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 23:20
Байден пообіцяв Ізраїлю додаткову допомогу та застеріг треті сили втручатися
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Байден підкреслив, що Ізраїль, "як і будь-яка інша країна світу", має право відповісти на "жорстокі атаки" терористичного угруповання ХАМАС, але застеріг, що така відповідь має здійснюватись відповідно до верховенства права.

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Він додав, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

"Моя адміністрація тісно консультувалася з Конгресом протягом усієї кризи. Коли Конгрес повернеться, я попрошу їх вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки наших критично важливих партнерів", – зазначив американський президент.

За словами Байдена, американська адміністрація також ділитиметься з ізраїльськими партнерами розвідданими й скерує експертів для консультацій – зокрема й стосовно визволення громадян США, яких ХАМАС тримає в заручниках.

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"Для посилення нашого стримування Пентагон передислокував авіаносну ударну групу "Джеральд Форд" до Східного Середземномор'я і посилило присутність нашої винищувальної авіації. І ми готові перекинути додаткові сили і засоби в разі потреби", – сказав президент США.

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, будь-кому, хто думає скористатися цією ситуацією. Маю для вас три слова: "Не робіть цього. Не робіть цього", – підсумував він.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

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