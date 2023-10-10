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Байден пообещал Израилю дополнительную помощь и предостерег третьи силы вмешиваться

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 23:20
Байден пообещал Израилю дополнительную помощь и предостерег третьи силы вмешиваться
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден во вторник подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Байден подчеркнул, что Израиль, "как и любая другая страна мира", имеет право ответить на "жестокие атаки" террористической группировки ХАМАС, но предостерег, что такой ответ должен осуществляться в соответствии с верховенством права.

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Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

"Моя администрация тесно консультировалась с Конгрессом на протяжении всего кризиса. Когда Конгресс вернется, я попрошу их принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности наших критически важных партнеров", – отметил американский президент.

По словам Байдена, американская администрация также будет делиться с израильскими партнерами разведданными и направит экспертов для консультаций – в том числе и по освобождению граждан США, которых ХАМАС держит в заложниках.

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"Для усиления нашего сдерживания Пентагон передислоцировал авианосную ударную группу "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье и усилил присутствие нашей истребительной авиации. И мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости", – сказал президент США.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией. У меня для вас три слова: "Не делайте этого. Не делайте этого", – подытожил он.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

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