Вночі росіяни гатили по Нікополю, вранці вдарили по Боровій і Михайлівці – ОВА

Минулої доби через російські атаки у Херсонській та Дніпропетровській областях постраждали по 1 людині, ще одну людину поранено вранці на Херсонщині, у Донецькій області одна цивільна людина загинула і двох поранено, у Харківській області – четверо жителів постраждали.

Джерело: дані Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Сумської обласних військових адміністрацій на ранок 11 жовтня

Деталі: У Херсонській області вранці окупанти обстріляли село Михайлівка Бериславського району. В цей час на власному подвір’ї перебувала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні. У потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки.

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За минулу добу через російську агресію ще 1 людина дістала поранення.

За добу противник здійснив 82 обстріли Херсонщини, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.

У Дніпропетровській області протягом ночі російські загарбники не полишали у спокої Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.

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Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно.

У Нікополі пошкоджено 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Також пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Інші території обстежують фахівці.

У Донецькій області 10 жовтня росіяни вбили 1 людину в Красногорівці, ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

У Луганській області по околицях Невського росіяни поцілили двома авіабомбами КАБ-500. Також вони активно застосовували авіацію для ударів по позиціях українських військових у сусідній Новолюбівці та Серебрянському лісництві, що південно-західніше Кремінної.

Українські захисники стримують наступ противника поблизу Макіївки, де відбито ще п’ять атак, та Діброви.

Під артилерійський та мінометний вогонь окупантів потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.

У Запорізькій області минулої доби військовослужбовці РФ завдали 127 ударів по 25 населених пунктах

101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

На Харківщині у середу вранці, близько 05:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено 2 житлових будинки. Без постраждалих.

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі.

У с. Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.

На Сумщині вночі росіяни здійснили обстріли Краснопільської громади. Вдарили з артилерії (8 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

У зведенні ОВА також повідомляється, що на Чернігівщині за добу було 11 обстрілів (67 вибухів). Ворог стріляв із гранатометів, мінометів, РСЗВ. Обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.