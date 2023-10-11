Ночью россияне били по Никополю, утром ударили по Боровой и Михайловке – ОВА

За прошедшие сутки из-за российских атак в Херсонской и Днепропетровской областях пострадали по 1 человеку, еще один человек ранен утром на Херсонщине, в Донецкой области один гражданский человек погиб и двое ранены, в Харьковской области – четверо жителей пострадали.

Источник: данные Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областных военных администраций на утро 11 октября

Детали: В Херсонской области утром оккупанты обстреляли село Михайловка Бериславского района. В это время в собственном дворе находилась 76-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу. У пострадавшей взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и голени.

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За минувшие сутки из-за российской агрессии еще 1 человек получил ранения.

За сутки противник совершил 82 обстрела Херсонщины, выпустив 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, РПГ и БПЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения и территорию сельхозпредприятия в Бериславском районе.

В Днепропетровской области в течение ночи российские захватчики не оставляли в покое Никопольский район. Из тяжелой артиллерии били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

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Пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Лечиться она будет амбулаторно.

В Никополе повреждены 2 админздания, коммунальное предприятие и общежитие. Также повреждены 5 многоквартирных домов. Остальные территории обследуют специалисты.

В Донецкой области 10 октября россияне убили 1 человека в Красногоровке, еще 2 человека в области за сутки получили ранения.

В Луганской области по окрестностям Невского россияне попали двумя авиабомбами КАБ-500. Также они активно применяли авиацию для ударов по позициям украинских военных в соседней Новолюбовке и Серебрянском лесничестве, что юго-западнее Кременной.

Украинские защитники сдерживают наступление противника вблизи Макеевки, где отбито еще пять атак, и Дибровы.

Под артиллерийский и минометный огонь оккупантов попали Макеевка, Невское и Белогоровка.

В Запорожской области за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 127 ударов по 25 населенным пунктам

101 артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Лукьяновского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты совершили ракетный удар по селу Надия, 4 авиаудара по Орехову, Роботино и Малой Токмачке, 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Роботино и Малой Токмачки, а также 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботино, Чаривному, Новоивановке, Темировке, Новоданиловке и Малым Щербакам.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

На Харьковщине в среду утром, около 05:00, враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по с. Боровая Изюмского района. Повреждены 2 жилых дома. Без пострадавших.

За прошедшие сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В результате ракетного удара по пгт Великий Бурлук Купянского района получили ранения трое гражданских людей. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Одна женщина и мужчина госпитализированы. В поселке повреждены 10 зданий и 4 автомобиля.

В с. Басово Богодуховского района из-за обстрела с вертолета повреждено частное домовладение.

В с. Куриловка Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден жилой дом, ранения получил 47-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки.

На Сумщине ночью россияне совершили обстрелы Краснопольской общины. Ударили из артиллерии (8 взрывов) и минометов (4 взрыва).

В сводке ОВА также сообщается, что на Черниговщине за сутки было 11 обстрелов (67 взрывов). Враг стрелял из гранатометов, минометов, РСЗО. Обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.