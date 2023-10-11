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Рада не планує обмежувати виїзд за кордон жінкам-медикам

Альона Мазуренко Середа, 11 жовтня 2023, 09:46
Рада не планує обмежувати виїзд за кордон жінкам-медикам
ARMYINFORM.COM.UA

Верховна Рада не планує законодавчо обмежувати жінкам-медикам виїзд за кордон після обов’язкової постановки на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

Джерело: секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") і перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (парламентська фракція "Голос") у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Костенко, говорячи про законодавче обмеження виїзду за кордон жінок-медиків, заявив, що "нічого такого не готується".

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Осадчук наголосив, що комітет Ради з питань правоохоронної діяльності не розглядає це питання: "На рівні правоохоронного парламентського комітету таких розмов немає".

При цьому він висловив думку, що обмеження на виїзд жінок-медиків після постановки на військовий облік не мають запроваджуватися.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Із 1 жовтня 2023 року всі жінки-медики (лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти) віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.
  • У вересні у мережі поширилась інформація, що жінкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, обмежать виїзд за кордон.

Теми: війнамобілізація
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