Рада не планує обмежувати виїзд за кордон жінкам-медикам

Верховна Рада не планує законодавчо обмежувати жінкам-медикам виїзд за кордон після обов’язкової постановки на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

Джерело: секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") і перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (парламентська фракція "Голос") у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Костенко, говорячи про законодавче обмеження виїзду за кордон жінок-медиків, заявив, що "нічого такого не готується".

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Осадчук наголосив, що комітет Ради з питань правоохоронної діяльності не розглядає це питання: "На рівні правоохоронного парламентського комітету таких розмов немає".

При цьому він висловив думку, що обмеження на виїзд жінок-медиків після постановки на військовий облік не мають запроваджуватися.

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