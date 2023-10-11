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Рада не планирует ограничивать выезд за границу женщинам-медикам

Алена МазуренкоСреда, 11 октября 2023, 09:46
Рада не планирует ограничивать выезд за границу женщинам-медикам
ARMYINFORM.COM.UA

Верховная Рада не планирует законодательно ограничивать женщинам-медикам выезд за границу после обязательной постановки на воинский учет с 1 октября 2023 года.

Источник: секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос") в комментарии "Укринформу"

Детали: Костенко, говоря о законодательном ограничении выезда за границу женщин-медиков, заявил, что "ничего такого не готовится".

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Осадчук отметил, что комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности не рассматривает этот вопрос: "На уровне правоохранительного парламентского комитета таких разговоров нет".

При этом он выразил мнение, что ограничения на выезд женщин-медиков после постановки на воинский учет не должны вводиться.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • С 1 октября 2023 года все женщины-медики (врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты) в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
  • В сентябре в сети распространилась информация, что женщинам, которые станут на воинский учет с 1 октября, ограничат выезд за границу.

Темы: войнамобилизация
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