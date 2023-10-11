Рада не планирует ограничивать выезд за границу женщинам-медикам
Верховная Рада не планирует законодательно ограничивать женщинам-медикам выезд за границу после обязательной постановки на воинский учет с 1 октября 2023 года.
Источник: секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос") в комментарии "Укринформу"
Детали: Костенко, говоря о законодательном ограничении выезда за границу женщин-медиков, заявил, что "ничего такого не готовится".
Осадчук отметил, что комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности не рассматривает этот вопрос: "На уровне правоохранительного парламентского комитета таких разговоров нет".
При этом он выразил мнение, что ограничения на выезд женщин-медиков после постановки на воинский учет не должны вводиться.
Напомним:
- С 1 октября 2023 года все женщины-медики (врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты) в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
- В сентябре в сети распространилась информация, что женщинам, которые станут на воинский учет с 1 октября, ограничат выезд за границу.