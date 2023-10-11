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З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 10:24
З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, але це залежить від нарощування F-35.

Джерело: глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер, ефір RTL, "Європейська правда"

Деталі: Дедондер зазначила, що з 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, "залежно від нарощування наших нових можливостей F-35". 

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Скільки літаків відправлять в Україну, Дедондер не уточнила.

На додаток до відправки винищувачів Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої "авіаційної коаліції", додала міністерка.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

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Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль зазначав, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.

ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. 

Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".

Теми: БельгіявинищувачіУкраїна
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