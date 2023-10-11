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С 2025 года Бельгия отправит в Украину несколько истребителей F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 10:24
С 2025 года Бельгия отправит в Украину несколько истребителей F-16
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

С 2025 года Бельгия отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, но это зависит от наращивания F-35.

Источник: эфир RTL, "Европейская правда"

Детали: Дедондер отметила, что с 2025 года в Украину пришлют несколько бельгийских F-16, "в зависимости от наращивания наших новых возможностей F-35".

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Сколько самолетов отправят в Украину, Дедондер не уточнила.

В дополнение к отправке истребителей Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит взять на себя техническое обслуживание всего парка F-16 так называемой "авиационной коалиции", добавила министр.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

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Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль отмечал, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции".

Темы: БельгияистребителиУкраина
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