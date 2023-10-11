Путін знову готується використати зиму як зброю у війні – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна передусім потребує засобів ППО, оскільки президент держави-агресора Володимир Путін знову намагатиметься використати зиму як зброю у війні.

Джерело: Столтенберг перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Пряма мова: "Сьогодні нам потрібно мобілізувати більше підтримки, і президент Зеленський вже сказав, що це більше засобів ППО, артилерії, боєприпасів".

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Деталі: Столтенберг привітав нові оголошення, які звучали в останні кілька днів від Румунії, від Німеччини. "Я очікую, що більше союзників НАТО зроблять сьогодні подальші оголошення про нову підтримку, тому що нам потрібно зберігати і нарощувати підтримку", – сказав він.

Пряма мова: "Протиповітряна оборона критична. Це економіка, критична інфраструктура України. Це допомагає їм захищати себе, торгувати і виробляти самим боєприпаси.

Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії.

11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Брюсселя.