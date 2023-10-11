Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина прежде всего нуждается в средствах ПВО, поскольку президент государства-агрессора Владимир Путин снова попытается использовать зиму как оружие в войне.

Источник: Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран НАТО и встречи в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Прямая речь: "Сегодня нам нужно мобилизовать больше поддержки, и президент Зеленский уже сказал, что это больше средств ПВО, артиллерии, боеприпасов".

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Детали: Столтенберг приветствовал новые сообщения, которые звучали в последние несколько дней от Румынии, от Германии. "Я ожидаю, что больше союзников НАТО сделают сегодня дальнейшие объявления о новой поддержке, потому что нам нужно сохранять и наращивать поддержку", - сказал он.

Прямая речь: "Противовоздушная оборона критическая. Это экономика, критическая инфраструктура Украины. Это помогает им защищать себя, торговать и производить самим боеприпасы.

Президент Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне, атакуя энергосистему, газовую инфраструктуру. Нам надо это предотвратить с помощью более продвинутых и увеличенных средств ПВО".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.