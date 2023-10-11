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Прокуратура: Чоловік на Херсонщині збирав кинуту росіянами зброю, а тоді продавав

Олександр ШумілінСереда, 11 жовтня 2023, 13:50
Прокуратура: Чоловік на Херсонщині збирав кинуту росіянами зброю, а тоді продавав
Фото: Прокуратура

У Херсоні викрили чоловіка, який шукав на покинутих позиціях російську зброю і боєприпаси, щоб потім продати.      

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури  

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний на території Бериславського району  відшукував на покинутих бойових позиціях окупантів трофейну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої, з метою їх подальшого збуту зацікавленим особам.

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У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тис. грн.".

 
Прокуратура 
 
Прокуратура

Деталі: Чоловіку-мешканцю смт Високопілля повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Під час обшуку у його гаражі знайшли корпуси гранат різних типів та запали до них, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, майже 1000 набоїв різного калібру.

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Теми: Херсонська областьзброя
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