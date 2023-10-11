Прокуратура: Мужчина собирал на позициях россиян брошенное оружие, чтобы продать

В Херсоне разоблачили мужчину, который искал на брошенных позициях российское оружие и боеприпасы, чтобы потом продать.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый на территории Бериславского района отыскивал на заброшенных боевых позициях оккупантов трофейное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, с целью их дальнейшего сбыта заинтересованным лицам.

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В сентябре 2023 года правоохранители задокументировали продажу фигурантом двух реактивных штурмовых гранат российского производства. За это он получил более 40 тыс. грн.".

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Детали: Мужчине-жителю пгт Высокополье сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Во время обыска в его гараже нашли корпуса гранат различных типов и запалы к ним, реактивные сигнальные и осветительные патроны, почти 1000 патронов различного калибра.