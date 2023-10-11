Остін запевнив Зеленського у подальших поставках зброї: ресурси для цього є

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно поставляти Україні озброєння.

Джерело: пресслужба ОП, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України".

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Деталі: В ОП зазначили, що президент Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії.

Що було раніше:

У своєму виступі на засіданні "Рамштайну" в середу в Брюсселі глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів.

На тлі несхвалення Конгресом США продовження підтримки України стало відомо, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку.

Володимир Зеленський відвідує Брюссель 11 жовтня, де, серед іншого, вперше бере участь у засіданні Контактної групи з допомоги Україні.

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