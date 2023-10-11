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Остін запевнив Зеленського у подальших поставках зброї: ресурси для цього є

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 13:55
Остін запевнив Зеленського у подальших поставках зброї: ресурси для цього є
Володимир Зеленський, Ллойд Остін, фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно поставляти Україні озброєння.

Джерело: пресслужба ОП, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України".

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Деталі: В ОП зазначили, що президент Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії.

Що було раніше:

  • У своєму виступі на засіданні "Рамштайну" в середу в Брюсселі глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів.
  • На тлі несхвалення Конгресом США продовження підтримки України стало відомо, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку.
  • Володимир Зеленський відвідує Брюссель 11 жовтня, де, серед іншого, вперше бере участь у засіданні Контактної групи з допомоги Україні. 

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Теми: ЗеленськийзброявійнаСША
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