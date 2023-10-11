Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 13:55
Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть
Владимир Зеленский, Ллойд Остин, фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно поставлять Украине вооружение.

Источник: пресс-служба ОП, передает "Европейская правда"

Дословно: "Ллойд Остин заверил в продолжении устойчивого и непрерывного снабжения всего необходимого вооружения для Украины. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины".

Реклама:

Детали: В ОП отметили, что президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи и проинформировал о насущных потребностях украинской армии.

Что предшествовало:

  • В своем выступлении на заседании "Рамштайн" в среду в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в 200 миллионов долларов.
  • На фоне неодобрения Конгрессом США продолжения поддержки Украины стало известно, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете.
  • Владимир Зеленский посещает Брюссель 11 октября, где, среди прочего, впервые участвует в заседании Контактной группы по помощи Украине.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийоружиевойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Зеленский
Зеленский о Путине и ХАМАС: Террористы не изменятся - они должны проиграть
Зеленский на Рамштайн: Усиление ПВО станет провалом стратегии террора России
Зеленский пойдет на новый президентский срок, если война будет продолжаться
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: