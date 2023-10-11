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Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 13:55
Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть
Владимир Зеленский, Ллойд Остин, фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно поставлять Украине вооружение.

Источник: пресс-служба ОП, передает "Европейская правда"

Дословно: "Ллойд Остин заверил в продолжении устойчивого и непрерывного снабжения всего необходимого вооружения для Украины. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины".

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Детали: В ОП отметили, что президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи и проинформировал о насущных потребностях украинской армии.

Что предшествовало:

  • В своем выступлении на заседании "Рамштайн" в среду в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в 200 миллионов долларов.
  • На фоне неодобрения Конгрессом США продолжения поддержки Украины стало известно, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете.
  • Владимир Зеленский посещает Брюссель 11 октября, где, среди прочего, впервые участвует в заседании Контактной группы по помощи Украине.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне

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Темы: ЗеленскийоружиевойнаСША
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